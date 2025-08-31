Слот про 1:0 с «Арсеналом»: «Мы прислушались к Каррагеру, сказавшему, что «Ливерпуль» слишком открыто играл с «Борнмутом». Было решено засушить игру»

Арне Слот доволен победой над «Арсеналом» (1:0).

«Если выигрываешь у такой команды, как «Арсенал », которая была настолько хороша в прошлом сезоне и так усилилась, это очень позитивный результат. Узнаем в конце сезона, насколько он ценный.

Мы прислушались к Джейми Каррагеру – он говорил, что мы действовали слишком открыто против «Борнмута », поэтому было решено засушить игру.

Если серьезно, то соперник рисковал, играя один на один, нам было тяжело, потому что все полузащитники располагались очень близко к защитникам. Во втором тайме один на один играли уже мы. Мы, как по мне, очень хорошо прессинговали во втором тайме и после 45 минут имели преимущество. В итоге нам нужен был волшебный момент.

Я работаю с Собослаи лишь немногим больше года, но он демонстрирует, что в «Ливерпуле » главное. Если ему надо сыграть правого вингера, правого защитника, «десятку», он показывает свой максимум. И сегодня он провел выдающийся матч.

Начало этого сезона складывается у нас тяжелее, чем прошлого. У нас 9 очков, это радует, но я также напомнил игрокам, что год назад мы набрали столько же очков и проиграли четвертый матч «Ноттингему», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.