  • Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. В командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат, куда бежать и отдавать, книжек начитались»
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. В командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат, куда бежать и отдавать, книжек начитались»

Александр Мостовой высказался касательно отставки Игоря Шалимова из «Факела».

Игорь Шалимов покинул «Факел». Вас удивило такое решение руководства?

– Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение.

Не понимаю, с чем это может быть связано. Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется.

Я был недавно в Воронеже и свою долю поддержки вселил людям. Сказал, чтобы никто не боялся за «Факел», команда будет наверху. У них все есть. И стадион, и болельщики, и тренер. Я очень удивлен такому решению.

– Если «Факел» решит позвать вас в качестве главного тренера, пойдете?

– У меня нет лицензии главного тренера.

– Есть много клубов, где специалисты работают без лицензии…

– Таких случаев очень много. Еще есть случаи, что в командах работают люди, которые даже в футбол не играли, а учат, куда бежать и отдавать… Книжек каких‑то начитались… Есть мистические, поразительные, иронические случаи. В нашем футболе удивляться нечему.

– Если вам позвонят все‑таки из «Факела»?

– Пока под вопросом.

– Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?

– Отрицательного ответа нет, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
