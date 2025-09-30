Мостовой об Абаскале: «Ребята, забудьте про него. Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают жизнь. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол»

Александр Мостовой в очередной раз раскритиковал Гильермо Абаскаля.

«Атлетико Сан-Луис » под руководством бывшего тренера «Спартака» проиграл 6 из 10 матчей в лиге Мексики.

«Когда что-то происходит с Абаскалем , все начинают мне звонить. А я говорю, ребята, забудьте про него. Вы ему и так дали столько хайпа, что он до сих пор на слуху у нас. Это же безумие! Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают себе жизнь.

Хочется посмотреть на людей, которые приглашают Абаскаля. Понятно, что деньги и славу никто не отменял. Не удивлюсь, если Абаскаль у нас снова всплывет. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол. Такой у нас футбол», – сказал бывший игрок «Спартака » и «Сельты».