Мбаппе о 5:0 с «Кайратом» и хет-трике: «Я, имея пять моментов, должен забить все, поэтому меня подписал «Реал». Нельзя забывать о 2:5 в дерби – это не должно повториться»
Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
– Вам нужна была эта победа, чтобы забыть про субботу и поражение 2:5 от «Атлетико?
– Нет, нет, нет. Это не стоит забывать, мы не можем забыть то, что произошло в эти выходные. Это другой турнир, но нужно продолжать думать о том, что произошло на прошлых выходных, и работать, чтобы это больше не повторилось.
– Больше половины голов «Реала» – ваши.
– Моя работа – помогать команде, и я думаю только о том, что могу сделать, чтобы команда выигрывала матчи и трофеи.
– Есть ли особая связь с Гюлером?
– Очень хорошая связь. Он очень талантливый и сильный футболист, и мы помогаем ему показывать лучшую версию себя. Мы очень рады, что он в нашей команде.
– Разочарованы из-за упущенных моментов?
– Игрок вроде меня, когда имеет пять моментов, хочет и должен забить все пять. Именно поэтому меня подписал «Реал», я всегда хочу больше. Три гола – хорошо, но я мог забить больше.
– Оцените ассист Куртуа?
– Не знаю, специально ли он это сделал, но это был хороший пас. Он сделал 80% гола, я – только 20%, – сказал форвард «Реала».