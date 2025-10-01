Алиссон не сыграет с «Челси», сообщил Слот. Вратаря «Ливерпуля» заменили из-за травмы в матче с «Галатасараем»
Алиссон не сыграет в следующем матче из-за травмы.
Голкипер «Ливерпуля» получил повреждение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:1). Его во втором тайме заменил Георгий Мамардашвили.
Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот сообщил после матча, что Алиссон не сыграет «Челси» в субботу в 7-м туре АПЛ.
«Никогда не бывает ничего хорошего, если приходится уходить с поля вот так. Можете быть уверены, что в субботу он не сыграет», – заявил Слот в интервью Amazon Prime.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
