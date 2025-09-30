  • Спортс
  • Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца
2

Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца

«Ливерпуль» вынужденно заменил вратаря в матче с «Галатасараем».

Турецкая команда принимает английскую во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). 

На 54-й минуте голкипер гостей Алиссон спас ворота своей команды после того, как нападающий хозяев Виктор Осимхен вышел один на один с ним. Сразу же после этого бразилец просигнализировал, что получил повреждение. 

Вратарь не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел Георгий Мамардашвили.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
