Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца
«Ливерпуль» вынужденно заменил вратаря в матче с «Галатасараем».
Турецкая команда принимает английскую во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).
На 54-й минуте голкипер гостей Алиссон спас ворота своей команды после того, как нападающий хозяев Виктор Осимхен вышел один на один с ним. Сразу же после этого бразилец просигнализировал, что получил повреждение.
Вратарь не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел Георгий Мамардашвили.
