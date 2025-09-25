«Арсенал» хочет продлить контракт с Сака. Вингер может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой 300 000 фунтов в неделю
«Арсенал» хочет продлить контракт с Букайо Сака.
По информации The Times, лондонский клуб начал переговоры о подписании нового соглашения с 24-летним вингером. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.
Зарплата Сака по условиям нового договора может составить около 300 тысяч фунтов в неделю. Англичанин, вероятно, станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, если подпишет этот контракт. Для сравнения, Кай Хавертц и Деклан Райс зарабатывают более 200 тысяч фунтов в неделю.
Ранее стало известно, что «канониры» договорились о продлении контракта с Вильямом Салиба до 2030 года. The Times пишет, что зарплата французского защитника вырастет со 190 тысяч фунтов в неделю до 250 тысяч.
