Коуди о продлении контракта Салиба в ближайшие дни: «Трудно отвергнуть «Реал» и «Баварию», «Арсенал» наверняка думает: «Слава богу». Такие игроки – огромный плюс для Англии»
Конор Коуди рад, что Вильям Салиба остается в «Арсенале».
BBC сообщает, что в ближайшие дни защитник продлит контракт с лондонцами до 2030 года.
«Каждый раз, когда я встречался с Вильямом Салиба, он был хорош не по годам.
Когда у игроков заканчиваются контракты, все в их руках – у них вся власть и контроль. «Арсенал» наверняка думает: «Слава богу, что он остается».
Иметь таких игроков в Премьер-лиге – это огромный плюс для нашей страны. Команды, которые кружат вокруг, такие как «Бавария» и «Реал», – их трудно отвергнуть. Поступить именно так и захотеть остаться в «Арсенале» — это, на мой взгляд, блестяще и для него самого, и для клуба», – сказал бывший защитник «Вулверхэмптона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
