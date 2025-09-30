Экс-судья Фернандес об отмене пенальти «Кайрата» в матче с «Реалом»: «Себальос уже убирал ногу, а Громыко начал нырять. ВАР правильно вмешался – это не 11-метровый»
Павел Фернандес согласен с отменой пенальти в пользу «Кайрата» в игре с «Реалом».
Команда из Казахстана принимает мадридцев во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:4, второй тайм).
На 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Валерий Громыко упал в штрафной площади соперника после контакта с Дани Себальосом. Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый, но отменил свое решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
«Если контакт и был, то совсем легкий, и произошел он в тот момент, когда Себальос уже убирал ногу, а белорус уже начинал нырять в бассейн.
ВАР правильно вмешался – это не пенальти», – написал экс-судья Фернандес.
