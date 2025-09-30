Мбаппе забил 58-й, 59-й и 60-й голы в ЛЧ и обошел Мюллера. Форвард «Реала» идет 6-м в списке лучших бомбардиров турнира, до Рауля – 11 голов

Килиан Мбаппе вышел на чистое 6-е место по голам в Лиге чемпионов.

Форвард «Реала » трижды забил в матча 2-го тура общего этапа ЛЧ против «Кайрата» (3:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Француз забил 58-й, 59-й и 60-й голы в Лиге чемпионов и обошел Томаса Мюллера (57) в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Впереди Мбаппе только Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).