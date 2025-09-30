Гуида после ВАР отменил пенальти в пользу «Кайрата» в игре с «Реалом». Громыко упал в штрафной после контакта с Себальосом

Судьи отменили пенальти в пользу «Кайрата» в игре с «Реалом».

Команда из Казахстана принимает мадридцев во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:3, второй тайм).

На 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Валерий Громыко упал в штрафной площади соперника после контакта с Дани Себальосом .

Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый, но отменил свое решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Фото: кадр из трансляции