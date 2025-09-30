Гуида после ВАР отменил пенальти в пользу «Кайрата» в игре с «Реалом». Громыко упал в штрафной после контакта с Себальосом
Судьи отменили пенальти в пользу «Кайрата» в игре с «Реалом».
Команда из Казахстана принимает мадридцев во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:3, второй тайм).
На 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Валерий Громыко упал в штрафной площади соперника после контакта с Дани Себальосом.
Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый, но отменил свое решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости