Мбаппе сделал четвертый хет-трик в 2025 году и первый в этом сезоне
Килиан Мбаппе сделал первый хет-трик в текущем сезоне.
Нападающий «Реала» трижды забил «Кайрату» в Лиге чемпионов – на 25-й, 52-й и 73-й минутах.
Это четвертый хет-трик француза в 2025 году. По три мяча влетало от него в ворота «Вальядолида» (25 января), «Манчестер Сити» (19 февраля) и «Барселоны» (11 мая).
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости