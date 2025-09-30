Мбаппе сделал четвертый хет-трик в 2025 году и первый в этом сезоне

Килиан Мбаппе сделал первый хет-трик в текущем сезоне.

Нападающий «Реала» трижды забил «Кайрату » в Лиге чемпионов – на 25-й, 52-й и 73-й минутах.

Это четвертый хет-трик француза в 2025 году. По три мяча влетало от него в ворота «Вальядолида» (25 января), «Манчестер Сити» (19 февраля) и «Барселоны» (11 мая).

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала » можно ознакомиться здесь .