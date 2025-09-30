«Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м
«Реал» забил три первых гола в сезоне Лиги чемпионов с пенальти.
Мадридский клуб играет в гостях с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Счет на 25-й минуте открыл Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В матче первого тура против «Марселя» (2:1) француз сделал дубль, забив оба раза с точки.
«Реал» стал второй командой за всю историю Лиги чемпионов, начавшей сезон с трех первых голов с пенальти. Первым был «Ред Булл Зальцбург» в 2021 году.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Mister Chip в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости