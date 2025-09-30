«Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м

«Реал» забил три первых гола в сезоне Лиги чемпионов с пенальти.

Мадридский клуб играет в гостях с «Кайратом » во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Счет на 25-й минуте открыл Килиан Мбаппе , реализовавший пенальти. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого тура против «Марселя» (2:1) француз сделал дубль, забив оба раза с точки.

«Реал » стал второй командой за всю историю Лиги чемпионов , начавшей сезон с трех первых голов с пенальти. Первым был «Ред Булл Зальцбург » в 2021 году.