  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м
19

«Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м

«Реал» забил три первых гола в сезоне Лиги чемпионов с пенальти.

Мадридский клуб играет в гостях с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Счет на 25-й минуте открыл Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

В матче первого тура против «Марселя» (2:1) француз сделал дубль, забив оба раза с точки.   

«Реал» стал второй командой за всю историю Лиги чемпионов, начавшей сезон с трех первых голов с пенальти. Первым был «Ред Булл Зальцбург» в 2021 году.

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?3680 голосов
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Mister Chip в X
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКайрат
logoЛа Лига
logoвысшая лига Казахстан
logoКилиан Мбаппе
рекорды
logoвысшая лига Австрия
logoРед Булл Зальцбург
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кайрат» – «Реал». 0:2 – Мбаппе сделал дубль – забил с пенальти и с паса Куртуа. Онлайн-трансляция
3027 минут назадLive
У Мбаппе 12 (11+1) очков в 9 матчах сезона по системе «гол+пас». Форвард «Реала» забил «Кайрату» с пенальти
2341 минуту назад
«Реал» забил «Кайрату» с пенальти за фол Калмурзы. Вратарь сбил Мастантуоно после неудачного паса Сорокина назад
1245 минут назадФото
Главные новости
У «Челси» лишь одна победа в сентябре. Моуринью даст урок Мареске?
4 минуты назадРеклама
Бернардески про Роналду: «В команде ты должен понимать, что он – это он, нельзя сравнивать его с собой. Другое дело, если ты хочешь съесть с ним мороженого. Он смеется, шутит – простой парень»
5 минут назад
«Кайрат» – «Реал». 0:2 – Мбаппе сделал дубль – забил с пенальти и с паса Куртуа. Онлайн-трансляция
3027 минут назадLive
Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»
519 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Сперцян, Тюкавин, Миранчук, Козлов играют. Онлайн-трансляция
633 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
19434 минуты назадLive
У Мбаппе 12 (11+1) очков в 9 матчах сезона по системе «гол+пас». Форвард «Реала» забил «Кайрату» с пенальти
2341 минуту назад
«Реал» забил «Кайрату» с пенальти за фол Калмурзы. Вратарь сбил Мастантуоно после неудачного паса Сорокина назад
1245 минут назадФото
Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров
852 минуты назад
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих
4сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» назначит Василенко вместо Шалимова. Тренер подпишет контракт на 2 года с зарплатой 1,2 млн рублей в месяц («СЭ»)
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» принимает «Овьедо» в перенесенном из-за ливней матче
1564 минуты назадLive
Мбаппе забил 58-й и 59-й голы в ЛЧ и обошел Мюллера. Форвард «Реала» идет 6-м в списке лучших бомбардиров турнира, до Рауля – 12 голов
34 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Садд» Фирмино и Клаудиньо сыграл 1:1 с «Аль-Шарджей», «Шанхай» Слуцкого сыграет в среду
44 минуты назад
Президент «Атлетико» о 5:2 с «Реалом»: «Неоспоримая победа. На поле была одна команда»
212 минут назад
Деку о тер Стегене: «У «Барсы» нет планов на его счет, будь он сейчас доступен – играл бы. Иногда футболисты публикуют то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать»
27 минут назад
«Ахмат» – «Оренбург». Садулаев и Игнатьев играют. Онлайн-трансляция
234 минуты назадLive
Газзаев о дерби: «ЦСКА должен побеждать «Спартак». Команда по делу лидирует в таблице, а красно-белые не могут показать стабильный футбол»
446 минут назад
Хакими о 6-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Это не разочарование, я горжусь. Приятно быть в списке 30 лучших игроков мира»
149 минут назад
У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей
459 минут назад