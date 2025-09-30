«Реал» забил «Кайрату» с пенальти за фол Калмурзы. Вратарь сбил Мастантуоно после неудачного паса Сорокина назад
«Кайрат» пропустил от «Реала» с пенальти в Лиге чемпионов.
На 24-й минуте защитник Егор Сорокин неудачно скинул мяч головой в направлении голкипера, и вышедший из ворот Шерхан Калмурза сбил совершившего перехват Франко Мастантуоно.
Одиннадцатиметровый реализовал форвард «Реала» Килиан Мбаппе – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
