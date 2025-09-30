Энрике о «Барселоне»: «Обожаю Флика, я смотрю все их матчи и получаю удовольствие. Завтра встретятся две похожие команды, которые славятся атакующей игрой»

Луис Энрике похвалил игру «Барселоны».

Каталонцы примут «ПСЖ» завтра в матче общего этапа Лиги чемпионов .

«Я могу сказать, что это будет красивый матч. Когда на поле встречаются две команды, которые славятся атакующей игрой, которые хотят владеть мячом.

Педри я хорошо знаю, и это невероятный игрок. Мне нравится, как играет «Барса», особенно когда на поле такой футболист, как Педри.

Все тренеры ищут баланс между атакой и обороной. Завтра встретятся две похожие команды с качественными игроками, которые хорошо атакуют, но и хорошо обороняются.

Для нас это захватывающе и волнительно – играть против команды с такой же ментальностью. У них тренер очень высокого уровня, которого я знаю уже давно. И тренер, и игроки хотят провести хороший матч. Обе команды похожи, но, на мой взгляд, ключевой момент будет во владении мячом.

Я обожаю Ханси Флика с самого начала за то, что он сделал с этой командой. Он атакует, он прекрасно умеет защищаться, он адаптируется к любым игровым ситуациям.

Мне нравится игра этой команды, я смотрю все матчи «Барсы» и получаю удовольствие. Я – сосьо (член клуба – Спортс’‘) «Барселоны», и их игры приносят мне много радости», – сказал главный тренер «ПСЖ ».