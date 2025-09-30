Энрике о Педри: «Он Гарри Поттер. Надеюсь, он не покажет свою магию в матче с «ПСЖ»

Луис Энрике сравнил Педри с Гарри Поттером.

«ПСЖ» встретится с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Он Гарри Поттер, и я надеюсь, что завтра он не покажет свою магию. Но в «Барсе» не только он, там много игроков очень высокого уровня», – сказал главный тренер «ПСЖ ».