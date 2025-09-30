4

Энрике о Педри: «Он Гарри Поттер. Надеюсь, он не покажет свою магию в матче с «ПСЖ»

Луис Энрике сравнил Педри с Гарри Поттером.

«ПСЖ» встретится с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Он Гарри Поттер, и я надеюсь, что завтра он не покажет свою магию. Но в «Барсе» не только он, там много игроков очень высокого уровня», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?1729 голосов
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПедри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кто, кроме Анчелотти, брал кубок с «Миланом»? Тест для ценителей ЛЧ
1 минуту назадТесты и игры
Хакими о Ямале в матче с «ПСЖ»: «Он сыграет против лучшего левого защитника в мире – Мендеша. Нуну способен остановить Ламина, как других нападающих»
69 минут назад
«Рубин» – «Зенит». 0:1 – Лусиано забил на 3-й. Онлайн-трансляция
2230 минут назадLive
Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
101сегодня, 15:00Live
Брейдо про суд с Федотовым: «Истец запрашивал более 2 млн евро. Решение CAS о выплате примерно 3 окладов воспринимаем положительно, ЦСКА делал такое предложение при досудебном общении»
1449 минут назад
УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Трампа (The Times)
6954 минуты назад
CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично
73сегодня, 15:26
Смолов про бой с Дзюбой и 25 млн рублей: «Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим»
11сегодня, 15:24
Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
91сегодня, 15:05
Семак о Кубке России: «Странный турнир, регламент демотивирует некоторые команды. «Зенит» передавал пожелания, но правила остались не совсем спортивными»
16сегодня, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб о Батракове: «Переход в «Барселону» – это вызов, будет тяжело, но если Флик хочет видеть Алексея у себя, то в этом есть смысл. Чем раньше попадешь, тем проще адаптироваться»
420 минут назад
Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера
25 минут назад
Ташуев о создании мусульманской лиги в Москве: «Нормальное явление. Название, может, просто привлечет больше ребят с Кавказа. Будут заниматься футболом, а не где-то болтаться»
829 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Садд» Фирмино и Клаудиньо принимает «Аль-Шарджу», «Шанхай» Слуцкого сыграет в среду
431 минуту назадLive
Ненахов скучает по Zara: «Там были обычные вещи на каждый день, майки прикольные. Для детей было много всего»
532 минуты назад
Группа «Браво» выступит перед и после игры Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская
439 минут назад
«Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», а Сафонов – твердо второй номер, который выручит в случае чего». Журналист L’Équipe об иерархии вратарей в клубе
441 минуту назад
Радимов про Глушенкова: «Наконец убрал всех бесов из головы и перестал воевать с Семаком, с журналистами, со всеми. Сейчас ему играется в кайф»
43 минуты назад
Педри о «Золотом мяче» и 11-м месте: «Меня ценят в «Барсе» и сборной – это самое главное. Чувствую себя важным игроком в плане организации игры»
756 минут назад
«Кайрат» – «Реал». Мбаппе, Винисиус, Гюлер, Сатпаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
26сегодня, 15:25