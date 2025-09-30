Ромарио предпочел бы сыграть за Аргентину, а не «Реал». Чемпион мира с Бразилией заявил: «Я за «Барселону» до самой смерти»

Ромарио сделал выбор между Аргентиной и «Реалом».

В разговоре с GeTV бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии , чемпиону мира 1994 года, предложили выбрать – сыграть за «Реал » или за сборную Аргентины .

«Черт возьми… Две великолепные команды. Я сыграю за Аргентину. Я за «Барселону» до самой смерти», – ответил 59-летний Ромарио.

Ромарио выступал за «Барселону» с 1993 по 1995 год, дважды выиграл с клубом чемпионат Испании и один раз Суперкубок страны.