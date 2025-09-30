Брейдо про суд с Федотовым: «Истец запрашивал более 2 млн евро. Решение CAS о выплате примерно 3 окладов воспринимаем положительно, ЦСКА делал такое предложение при досудебном общении»

Кирилл Брейдо прокомментировал разрешение судебного спора с Владимиром Федотовым.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение, иск бывшего тренера удовлетворили частично.

«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров.

Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS – присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, – мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.

Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности. Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков.

Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», – написал директор по коммуникациям ЦСКА .