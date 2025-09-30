Брейдо про суд с Федотовым: «Истец запрашивал более 2 млн евро. Решение CAS о выплате примерно 3 окладов воспринимаем положительно, ЦСКА делал такое предложение при досудебном общении»
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение, иск бывшего тренера удовлетворили частично.
«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров.
Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS – присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, – мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.
Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности. Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков.
Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», – написал директор по коммуникациям ЦСКА.