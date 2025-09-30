Бывший гендиректор «Челси» Кеньон: «Моуринью – лучшее вложение в истории клуба. «Челси» выиграл ЛЧ благодаря Жозе, хоть это случилось и не при нем. Он заложил фундамент»
Бывший гендиректор «Челси» назвал Жозе Моуринью лучшим вложением денег.
Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015-й. Он трижды выиграл чемпионат Англии с клубом и взял пять других трофеев.
«Когда мы назначили Жозе, настоящей целью было стать лучшим клубом в Европе. Скажу так: «Челси» выиграл Лигу чемпионов благодаря Жозе, хоть это случилось и не при нем.
Он заложил фундамент на следующие 20 лет. Он был основой этой культуры. Если бы он не ушел в сезоне-2007/08, когда мы вышли в финал Лиги чемпионов, мы бы выиграли турнир с ним, не сомневаюсь.
Без Жозе нам бы потребовалось больше времени для завоевания трофеев. Он лучшее вложение денег в истории «Челси», – сказал Питер Кеньон.
