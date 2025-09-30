«Я особенный». Легендарная фраза Моуринью – как это было

«Пожалуйста, не называйте меня высокомерным. Ведь все сказанное – правда. Я – европейский чемпион. Думаю, я особенный».

Первая пресс-конференция Жозе Моуринью в «Челси» была культовой.

Но тогда, в июне 2004-го, мир, еще не тронутый соцсетями и моментальными реакциями, не сразу понял это.

Понадобилось время, чтобы английские медиа взялись донимать каждого нового тренера: если Моуринью – особенный, то какой вы?

Так Особенного сменил Обычный. Его же прозвали Неизвестным. А еще Тихим. Потом объявился Счастливый. И снова Обычный.

Не забыли и об Избранном.

А затем круг замкнулся: Особенный признал, что он больше не Особенный.

Как Моуринью это сказал?

На сделанном 2 июня 2004 года фото стройный, вызывающе уверенный в себе 41-летний покоритель Европы. Черный костюм, расстегнутая на верхнюю пуговицу рубашка, руки в карманах. Придающая шарм проседь в волосах.

Вряд ли в первый день на новой работе можно выглядеть эффектнее.

В проплывающем над «Стэмфорд Бридж» облаке почти спрятался самолет. Но чтобы его рассмотреть, нужно отвлечься от фигуры справа. Это непросто.

Когда в кадре Жозе Моуринью, все остальное – фон.

Слышали ли пассажиры того рассекающего лондонское небо лайнера о Моуринью? Наверняка. Не могли не слышать. На футбольном рынке не было имени громче. Самый модный тренер Европы пришел в новый большой проект – о чем еще писать газетам, трещать радио и болтать телевизору?

В те годы Моуринью всегда был главной темой.

И он оказался полностью к этому готов.

Пока Питер Кеньон, исполнительный директор «Челси», следовал корпоративным формальностям и представлял Моуринью журналистам, Жозе осматривал конференц-зал. Под бесконечными вспышками фотокамер его лицо было непроницаемо. Он впервые улыбнулся, когда Кеньон повернулся для напутствия. Микрофон был достаточно близко, чтобы расслышать: «Поехали».

Первый вопрос – от Sky Sports.

Ответы Моуринью звучали безэмоционально. Голос почти не менялся. Жозе говорил твердо и не спеша. Акцент – последнее, что его волновало.

Пресс-конференция разогналась. И вскоре Моуринью сделал первое большое заявление: «Я должен сказать это. У нас есть топ-игроки и, простите за некоторое высокомерие, у нас есть топ-тренер». Еще несколько предложений – и португалец умолк. Облизал губы и посмотрел в зал с видом «Я услышу возражения?»

Следующий вопрос подтолкнул Моуринью к рассуждениям о природе тренерства в современном футболе. Тут-то и прозвучали те самые слова.

«Я не из тех, кто делит тренеров на старых и новых. Я не сторонник такого. Я верю в хороших и плохих. Тех, кто достигает успеха, и тех, кто нет. Я не хочу быть представителем молодых тренеров. Я хочу быть [просто] еще одним тренером.

Но опять же. Пожалуйста, не называйте меня высокомерным. Ведь все сказанное – правда.

Я – европейский чемпион. Думаю, я особенный».

Перед тем, как озвучить последнее, Жозе прибег к идиоме: «I’m not one of the bottle». Контекст предполагал что-то вроде «Я не такой как все», но точное значение этих слов до сих пор остается загадкой – хотя, как показало время, разгадывать ее особо никто не стремился.

Главное мы все-таки уловили.

Хотя нам не помешает уточнить одну маленькую деталь.

Именно «a special one» (без the). Это важно

«Обратите внимание, что Моуринью на самом деле сказал «a special one», а не «the special one»: небольшое, но важное различие», – отмечал журналист сайта football365.com Ник Миллер.

*о нет, опять артикли*

Определенный артикль The в английском языке указывает на конкретный предмет, подчеркивает уникальность и знакомость. Придает значимость. По правде говоря, это здорово подходило тем словам Моуринью, но тем не менее Жозе использовал неопределенный артикль «a».

И это, по мнению Миллера , изначально меняло дело – а потом всем стало все равно. И часто цитата Жозе подается в искаженном виде – c «The Special One».

«Это было лишь высокомерие Моуринью, а не присвоение себе титула [Особенного]. Справедливости ради, Моуринью не особо пытался разубедить кого-либо, что он сказал в действительности. Либо намеренно, потому что это не так уж важно. Либо потому, что это [в такой форме] повторялось так часто, что стало правдой. Кто знает, откуда это взялось: большинство репортажей, казалось, передали его слова точно. Однако из-за мелкого, но любопытного/преднамеренного искажения эта фраза стала частью английского футбольного языка. И с точки зрения простого обывателя Моуринью короновал себя как единственного, восседающего на троне Особенного».

Что и говорить, Жозе сильно постарался, чтобы грамматические нюансы стерлись. Поведение, стиль и победы утвердили Моуринью в единственном подходящем статусе – Особенного.

И да, можете не беспокоиться: в вышедшее в 2016 году 4-е издание Оксфордского цитатника фразу Моуринью внесли в правильном написании. Как подходящий пример для слова Excellence – «совершенство, превосходство».

Слова Моуринью не сразу стали сенсацией

Первая пресс-конференция – и сразу подарок для медиа. Такая легкая добыча. Просто напечатайте дополнительные тиражи, отмените все другие программы и подеритесь за рекламные щиты в самых людных местах.

Но журналистам еще только предстояло усвоить: лучшие заголовки про Моуринью придумывает сам Моуринью.

Показательно, что The Times не поместила «особенную» цитату на последнюю страницу – традиционную витрину для главных спортивных новостей. Такую же промашку допустили таблоиды The Daily Star, The Daily Express и The Daily Mirror. А уж у них-то нюх на горячее должен быть получше. Сайт BBC не вывел цитату в важнейший новостной блок.

По воспоминаниям Миллера, пресса с большей охотой разбирала другие слова Жозе. Острых реплик и правда хватало – хотя ни одна из них не пройдет проверку временем с той же уверенностью, как те самые слова.

Итак, что еще сказал Моуринью на презентации в «Челси»:

О предстоящих трансферах : «Если все имена, о которых вы написали за последние дни, правдивы, у нас будет 50 человек. А я ненавижу большие составы».

Дерзкий ответ на предположение Клаудио Раньери, что перейти на следующий уровень после чемпионата Португалии будет непросто : «Я слышал это. И я предлагаю, если кто-то из вас дружит с мистером Раньери или знает его номер, позвоните и объясните ему, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть много команд из множества стран.

Я не выиграл Кубок, встретившись с 20 португальскими командами».

Об амбициях на сезон : «Моя самая большая амбиция – выиграть первый матч Премьер-лиги 14 августа. Моя вторая амбиция – выиграть второй матч Премьер-лиги 21 августа».

Классика от Жозе в чистом виде.

А вот кто сориентировался быстро, так это Алекс Фергюсон. «Я увидел в Жозе Моуринью угрозу после его первой пресс-конференции в «Челси». «Я особенный», – заявил Жозе. «Какой наглый молодой поганец», – подумал я».

Обычный, Избранный и Счастливый. Кто есть кто в мире, придуманном Моуринью

Когда в 2013-м Моуринью вернулся в «Челси», первым делом он объявил: Особенный в прошлом, теперь ему больше подходит Счастливый.

Это было красиво. Момент требовал этого.

Португалец добросовестно следовал журналистскому запросу, созданному им самим.

Другим тренерам тоже приходилось выбирать, как подать себя – иначе выбор делали за них.

● Обычный . Сложнее всех пришлось Авраму Гранту. Он пришел на место уволенного в 2007-го Моуринью. Представьте себе, какой сложной была эта работа – сменить самого успешного, любимого и харизматичного тренера в истории «Челси».

Израильтянин понизил градус, назвав себя Обычным – на контрасте с Особенным.

Пресса не прислушалась и выдвинула парочку своих версий: Неизвестный, Тихий.

● Избранный . Таким «Олд Траффорд» увидел Дэвида Мойеса – ставленника самого Фергюсона. Знаменитый баннер провисел недолго.

В последние недели Дэвида в Манчестере болельщики запустил в воздух растяжку «Не Тот – Мойес аут».

● Обычный (версия Юргена Клоппа) . В 2015-м новый тренер «Ливерпуля» подыграл журналистам: «Я самый обычный парень. Может, [пусть будет] обычный».

Позже Клопп уверял, что не репетировал. «Нет, я вообще не думал об этом. Меня спросили, а я просто ответил. Порой лучше держать рот на замке – но на пресс-конференции это сложновато», – говорил Юрген.

Разумеется, никаким Обычным Клопп не был.

«Я больше не особенный». Отречение Моуринью

Жозе попробовал сбросить ярлык еще в 2008-м. На презентации в «Интере» португалец сообщил: «Я пришел в особенный клуб. Верю, что я отличный тренер, но я не хочу быть особенным». И тут же подвел черту: «Я Моуринью – вот и все».

В дальнейшем Жозе предпринял несколько настойчивых попыток избавиться от прозвища – вам решать, насколько они были искренними.

В 2022-м Моуринью вернулся к теме перед финалом Лиги конференций с «Ромой»: «Особенный – это старая история. Чем более зрелый ты и стабильный, тем больше думаешь о людях и меньше о себе».

