  Мареска перед «Бенфикой» Моуринью: «Противостоять Жозе – это привилегия. Он легенда «Челси». Надеюсь, однажды удастся насладиться такими же успехами»
Мареска перед «Бенфикой» Моуринью: «Противостоять Жозе – это привилегия. Он легенда «Челси». Надеюсь, однажды удастся насладиться такими же успехами»

Энцо Мареска назвал Жозе Моуринью легендой «Челси».

Сегодня «синие» сыграют в 2-м туре Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую тренирует португалец.

«Противостоять Жозе – это привилегия. Он легенда нашего клуба.

Я уже достаточно счастлив тем, что после одного сезона мои фото есть на базе команды благодаря победам на клубном чемпионате мира и в Лиге конференций. Надеюсь, однажды нам всем удастся насладиться такими же моментами [успеха, как это было с Моуринью]», – сказал тренер «Челси».

При Моуринью лондонский клуб трижды выигрывал АПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
