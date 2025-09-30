Мареска перед «Бенфикой» Моуринью: «Противостоять Жозе – это привилегия. Он легенда «Челси». Надеюсь, однажды удастся насладиться такими же успехами»
Энцо Мареска назвал Жозе Моуринью легендой «Челси».
Сегодня «синие» сыграют в 2-м туре Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую тренирует португалец.
«Противостоять Жозе – это привилегия. Он легенда нашего клуба.
Я уже достаточно счастлив тем, что после одного сезона мои фото есть на базе команды благодаря победам на клубном чемпионате мира и в Лиге конференций. Надеюсь, однажды нам всем удастся насладиться такими же моментами [успеха, как это было с Моуринью]», – сказал тренер «Челси».
При Моуринью лондонский клуб трижды выигрывал АПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости