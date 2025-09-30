  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец Ямаля о словах после «Золотого мяча»: «Я сказал, что мой сын лучший в мире. Ничего глупого. Ну да ладно, пусть говорят»
1

Отец Ямаля о словах после «Золотого мяча»: «Я сказал, что мой сын лучший в мире. Ничего глупого. Ну да ладно, пусть говорят»

Отец Ламина Ямаля объяснил высказывания в поддержку сына.

Вингер «Барселоны» занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Приз достался нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.

После церемонии отец Ямаля Мунир Насрауи заявил: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов».

«Я не сказал ничего глупого. Просто чтобы все поняли – я сказал, что мой сын лучший в мире. Больше я ничего не говорил. Ну да ладно, ничего страшного, пусть говорят», – сказал Насрауи во время стрима.

Ямаль лично поздравил Дембеле после вручения ему «Золотого мяча». Отец испанца высмеивал француза, окружение Ламина быстро покинуло церемонию (L’Équipe)

