Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»
Ханс-Дитер Флик уверен, что Ламин Ямаль поборется за «Золотой мяч» в 2026 году.
В голосовании за лучшего игрока по версии France Football вингер «Барселоны» занял 2-е место. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле.
«Это решение, которое мы не можем изменить, но я думаю, что в следующем году он постарается добиться этого. Это большое достижение для любого игрока.
У нас много футболистов, которые могут выиграть награду», – сказал главный тренер «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81326 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости