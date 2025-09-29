Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»

Ханс-Дитер Флик уверен, что Ламин Ямаль поборется за «Золотой мяч» в 2026 году.

В голосовании за лучшего игрока по версии France Football вингер «Барселоны» занял 2-е место. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле .

«Это решение, которое мы не можем изменить, но я думаю, что в следующем году он постарается добиться этого. Это большое достижение для любого игрока.

У нас много футболистов, которые могут выиграть награду», – сказал главный тренер «Барселоны».