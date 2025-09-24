Ямаль лично поздравил Дембеле после вручения ему «Золотого мяча». Отец испанца высмеивал француза, окружение Ламина быстро покинуло церемонию (L’Équipe)

Семья Ламина Ямаля разозлилась из-за результатов «Золотого мяча».

Вингер «Барселоны» занял 2-е место в рейтинге лучших футболистов мира по версии France Football. Награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Как сообщает L’Équipe, окружение Ямаля быстро покинуло церемонию после оглашения результатов голосования.

Испанец успел лично поздравить победителя. Однако чуть поодаль его отец не скрывал гнева, открыто высмеивая Дембеле за игру в последние месяцы по сравнению с сыном.

Ранее стало известно, что после победы француза Мунир Насрауи заявил : «Ламин Ямаль – безусловно, лучший футболист в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет конкурентов. Произошло что-то очень странное».

Ямаль после церемонии «Золотого мяча»: «Замысел Бога совершенен: «чтобы достичь вершины, нужно взбираться. Поздравляю Дембеле».