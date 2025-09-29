  • Спортс
Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й

Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников футбольных клубов.

Список представил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Учитывались только игроки, которые выступают за свой первый клуб. Они также должны были провести в нем минимум три сезона в период между 15 и 21 годами.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 374,7 млн евро;

2. Джамал Мусиала («Бавария») – 137,3 млн евро;

3. Пау Кубарси («Барселона») – 114,8 млн евро;

4. Букайо СакаАрсенал») – 93,7 млн евро;

5. Уоррен Заир-ЭмериПСЖ») – 90,1 млн евро;

6. Ливай КолуиллЧелси») – 88 млн евро;

7. Пабло БарриосАтлетико») – 83,8 млн евро;

8. Нико Уильямс («Атлетик») – 76 млн евро;

9. Александар ПавловичБавария») – 75,9 млн евро;

10. Фермин ЛопесБарселона») – 74,9 млн евро.

Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер CIES
