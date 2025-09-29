Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й
Список представил Международный центр спортивных исследований (CIES).
Учитывались только игроки, которые выступают за свой первый клуб. Они также должны были провести в нем минимум три сезона в период между 15 и 21 годами.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 374,7 млн евро;
2. Джамал Мусиала («Бавария») – 137,3 млн евро;
3. Пау Кубарси («Барселона») – 114,8 млн евро;
4. Букайо Сака («Арсенал») – 93,7 млн евро;
5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 90,1 млн евро;
6. Ливай Колуилл («Челси») – 88 млн евро;
7. Пабло Барриос («Атлетико») – 83,8 млн евро;
8. Нико Уильямс («Атлетик») – 76 млн евро;
9. Александар Павлович («Бавария») – 75,9 млн евро;
10. Фермин Лопес («Барселона») – 74,9 млн евро.
Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн