Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й

Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников футбольных клубов.

Список представил Международный центр спортивных исследований (CIES ).

Учитывались только игроки, которые выступают за свой первый клуб. Они также должны были провести в нем минимум три сезона в период между 15 и 21 годами.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 374,7 млн евро;

2. Джамал Мусиала («Бавария») – 137,3 млн евро;

3. Пау Кубарси («Барселона») – 114,8 млн евро;

4. Букайо Сака («Арсенал ») – 93,7 млн евро;

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ ») – 90,1 млн евро;

6. Ливай Колуилл («Челси ») – 88 млн евро;

7. Пабло Барриос («Атлетико ») – 83,8 млн евро;

8. Нико Уильямс («Атлетик») – 76 млн евро;

9. Александар Павлович («Бавария ») – 75,9 млн евро;

10. Фермин Лопес («Барселона ») – 74,9 млн евро.

Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн