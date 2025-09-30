Деку о Гави: «Незаменимый игрок и яркая личность – надеюсь, он станет легендой, как Хави и Пуйоль. Решение об операции принято ради его будущего»

Деку считает Гави незаменимым игроком для «Барселоны».

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов – он пропустит примерно 4-5 месяцев. Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

– Гави получил травму и пропустит пять месяцев. Что это значит для вас?

– В прошлом сезоне я уже говорил, что он незаменим, он яркая личность и совершенный футболист. Он долго играл на этом уровне, а ему всего 21 год. Он в основной команде уже почти пять лет. Прошлый сезон был трудным из-за травмы; возможно, я не ожидал, что это продолжится, но, с другой стороны, он игрок «Барсы» на всю жизнь. Надеюсь, что он станет легендой клуба, как Хави и Пуйоль , которые выросли здесь.

Сейчас это серьезная потеря, но самое важное – это [сохранить] Гави на ближайшие годы. Решение об операции, по словам врачей, принято для того, чтобы сохранить Гави на будущее. Ему тяжело, как и нам, но мы должны думать о том, что будет дальше в этом сезоне. Гави является ценным приобретением клуба, игроком, который войдет в историю. Мы очень сожалеем, что потеряли его на несколько месяцев, но это будет важно для его карьеры, – сказал спортивный директор «Барселоны».