Ямаль – перенесшему операцию на колене Гави: «Мой воин, уверен, ты скоро вернешься. Ничто не сможет тебя остановить»
Ламин Ямаль поддержал травмированного Гави.
21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев. Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
«Мой воин, уверен, ты скоро вернешься и будешь лучшим, как всегда. Ничто не сможет остановить тебя, мы все ждем тебя. Желаю сил», – написал Ямаль в сторис инстаграма.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61651 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
