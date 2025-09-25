Ямаль – перенесшему операцию на колене Гави: «Мой воин, уверен, ты скоро вернешься. Ничто не сможет тебя остановить»

Ламин Ямаль поддержал травмированного Гави.

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев . Ранее Гави пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

«Мой воин, уверен, ты скоро вернешься и будешь лучшим, как всегда. Ничто не сможет остановить тебя, мы все ждем тебя. Желаю сил», – написал Ямаль в сторис инстаграма.