Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» до самого конца»

Гави сделал заявление после тяжелой трафвмы.

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев . Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

«Те, кто меня знают, знают, что я вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» и своих [людей] до самого конца.

Настоящий чемпион рождается не в моменты успеха, а когда он поднимается после падения.

Спасибо всем за ваши слова поддержки и любви! Вперед «Барса»! ❤️‍🩹💙» – написал Гави.

Он опубликовал фото из больничной палаты с навестившими его партнерами по «Барсе» – Рональдом Араухо , Педри и Ламином Ямалем .

Фото: instagram.com/pablogavi

Ох, Гави выбыл на 4-5 месяцев. Он подавлен, под вопросом даже ЧМ