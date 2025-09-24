  • Спортс
Фото
16

Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» до самого конца»

Гави сделал заявление после тяжелой трафвмы.

21-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

«Те, кто меня знают, знают, что я вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» и своих [людей] до самого конца.

Настоящий чемпион рождается не в моменты успеха, а когда он поднимается после падения. 

Спасибо всем за ваши слова поддержки и любви! Вперед «Барса»! ❤️‍🩹💙» – написал Гави.

Он опубликовал фото из больничной палаты с навестившими его партнерами по «Барсе» – Рональдом Араухо, Педри и Ламином Ямалем.

Фото: instagram.com/pablogavi

Ох, Гави выбыл на 4-5 месяцев. Он подавлен, под вопросом даже ЧМ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Гави
