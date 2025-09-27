Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е

Стало известно, как Константин Клещев голосовал за «Золотой мяч».

Ранее было известно , что в топ-3 представитель России включил Усмана Дембеле , Ламина Ямаля и Джанлуиджи Доннарумму .

France Football опубликовал всю десятку журналиста. На 4-е место Клещев поставил Витинью, на 5-е – Нуну Мендеша, на 6-е – Рафинью, на 7-е – Мохамеда Салаха , на 8-е – Ашрафа Хакими , на 9-е – Килиана Мбаппе и на 10-е – Виктора Дьокереша.