  • Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е
8

Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е

Стало известно, как Константин Клещев голосовал за «Золотой мяч».

Ранее было известно, что в топ-3 представитель России включил Усмана Дембеле, Ламина Ямаля и Джанлуиджи Доннарумму.

France Football опубликовал всю десятку журналиста. На 4-е место Клещев поставил Витинью, на 5-е – Нуну Мендеша, на 6-е – Рафинью, на 7-е – Мохамеда Салаха, на 8-е – Ашрафа Хакими, на 9-е – Килиана Мбаппе и на 10-е –  Виктора Дьокереша.

Опубликовано: Sports
Источник: L’Equipe
