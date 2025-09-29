Румменигге о росте зарплат и сумм трансферов: «В Англии есть миллиардеры, государства владеют клубами – возьмите «ПСЖ». Приходится играть с ними в ЛЧ и не отставать»

Карл-Хайнц Румменигге высказался о росте зарплат и трансферных выплат.

«Нам нужно найти решение. Зарплаты и суммы трансферов не могут расти каждый год. Но они стремительно растут последние годы. Мы не может продолжать так действовать.

В Англии есть миллиардеры, а иногда есть даже государства, владеющие клубами, например, Саудовская Аравия, Катар – возьмите «ПСЖ ».

И потом приходится играть с ними в Лиге чемпионов и не отставать. А тем временем от тебя ждут победы в этом турнире», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью BR24.