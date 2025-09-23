  • Спортс
  • «Милан» и «Интер» объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей. Клубы будут сотрудничать с архитектурными бюро Foster + Partners и Manica, известными по «Уэмбли», Apple Park и Chase Center
«Милан» и «Интер» представили компании, которые займутся новым стадионом.

«Милан» и «Интернационале» объявляют о подписании соглашения с архитектурными бюро Foster + Partners и Manica под руководством соответственно лорда Нормана Фостера и Дэвида Маники. Если решение о продаже прав на развитие района Сан-Сиро будет одобрено Миланским городским советом, то эти две компании возьмут на себя проектирование нового стадиона в Милане.

Сотрудничество с Foster + Partners, одним из самых известных архитектурных бюро в мире, и Manica, уже признанным лидером в области спортивных объектов, подтверждает твердую решимость клубов создать стадион, соответствующий высшим стандартам инноваций, комфорта и устойчивости, а также выделяющийся как архитектурная достопримечательность.

Новый объект, входящий в проект городской регенерации площадью около 281 000 квадратных метров и ориентированный на инновации и устойчивость, будет вмещать 71 500 зрителей и предложит неповторимую атмосферу. Он включит два больших яруса с уклоном, рассчитанным на оптимальную видимость с любого места. Стадион также будет соответствовать высшим стандартам доступности, предоставляя специальные условия для всех болельщиков и секции с доступными ценами на билеты.

Foster + Partners – одно из ведущих в мире бюро в области устойчивой архитектуры, урбанистики, инженерии и дизайна. Основанное лордом Норманом Фостером в 1967 году, бюро спроектировало знаковые проекты, такие как Apple Park в Купертино, аэропорты в Гонконге и Пекине, мост Тысячелетия в Лондоне, а также два флагманских магазина Apple в Риме и Милане. Бюро разработало мастер-план для комплекса стадиона «Уэмбли», который превратил район в успешный многофункциональный квартал с магазинами, ресторанами и тысячами новых жилых домов. Кроме того, бюро работало над несколькими крупными мастер-планами в Милане, включая Milano Sesto.

Manica, основанная Дэвидом Маникой в 2007 году, признана одним из ведущих бюро в сфере спортивных объектов. Компания спроектировала всемирно известные инфраструктурные объекты, такие как стадион Allegiant и Chase Center – дома «Лас-Вегас Рэйдерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» соответственно. У Дэвида Маники есть личные рабочие отношения с Норманом Фостером и его компанией, которые уходят корнями почти на 30 лет назад – к проектированию нового стадиона «Уэмбли» в Лондоне.

Этот значимый шаг в разработке стадиона представляет собой стратегическую инвестицию в будущее и осязаемый знак преданности Милану, его истории и культурному, архитектурному и спортивному наследию.

Начало работ, в том числе фазы начального концептуального дизайна и предварительного проекта, будет зависеть от завершения приобретения клубами прав на развитие района Сан-Сиро», – говорится в сообщении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Милана»
