Гурцкая о Кузяеве: «Ахмат» не претендовал, не делал никаких предложений. Далер клубу точно не нужен, его позиция переполнена»

Тимур Гурцкая заявил, что «Ахмат» не пытался подписать Далера Кузяева.

32-летний полузащитник перешел в «Рубин» на правах свободного агента после двух сезонов в «Гавре».

– Вас шокировал выбор Кузяева?

– Я позвонил спортивному директору «Ахмата». Руслан Газзаев сказал, что «Ахмат» никогда не претендовал на Кузяева, никогда не делал ему никаких предложений.

– А как было на самом деле?

– Газзаев хорошо общается с отцом Кузяева, поэтому в дружеской беседе прозвучал вопрос о возможности попадания в состав. Но у «Ахмата» нет нужды в Кузяеве, эта позиция переполнена. Учитывая, что Далера хорошо знает Черчесов, и у него был опыт выступления в «Ахмате», клуб не отказал бы Кузяеву. Но он точно не нужен им сегодня. 

– Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Кузяев, но мы чувствуем, что «Ахмат» хочет сделать следующий шаг. Как будто этот шаг – Кузяев.

– Это не Кузяев. Там есть хорошие и сильные игроки для чемпионата России, – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
