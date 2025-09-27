Альварес, Диего и Джулиано Симеоне получили высшую оценку от Marca за дерби с «Реалом» – 3 звезды. У Алонсо прочерк

Диего Симеоне и два игрока «Атлетико» получили высшую оценку от Marca за дерби.

«Атлетико » разгромил «Реал» со счетом 5:2 в 7-м туре Ла Лиги .

Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес получили за эту игру высшую оценку от газеты Marca – три звезды. Всем остальным футболистам «матрасников, кроме вышедшего на 91-й минуте Науэля Молины, журналисты поставили по две звезды.

Главный тренер команды Диего Симеоне тоже удостоился трех звезд.

В составе «Реала » лучшую оценку получил Арда Гюлер – две звезды. Джуду Беллингему, Федерико Вальверде, Альваро Каррерасу и Дину Хейсену поставили прочерк вместо оценки, как и главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо.