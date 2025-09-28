  • Спортс
  • «В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
8

«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет

Кике Санчес Флорес не включил Винисиуса в пятерку лучших игроков Ла Лиги.

«Испанскому футболу очень повезло: у нас играют пять из десяти лучших футболистов мира», – сказал бывший главный тренер «Севильи», отвечая на вопрос в эфире COPE о хорошей форме Килиана Мбаппе. 

Его собеседник попробовал угадать всю пятерку. Санчес Флорес одобрил варианты с Мбаппе, Педри, Ламином Ямалем и Хулианом Альваресом, но отверг Винисиуса. 

На вопрос, кто же пятый, он ответил: «Пятый – это частичка моей внутренней поэзии, Иско».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81326 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Razon
