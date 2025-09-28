«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет

Кике Санчес Флорес не включил Винисиуса в пятерку лучших игроков Ла Лиги.

«Испанскому футболу очень повезло: у нас играют пять из десяти лучших футболистов мира», – сказал бывший главный тренер «Севильи», отвечая на вопрос в эфире COPE о хорошей форме Килиана Мбаппе.

Его собеседник попробовал угадать всю пятерку. Санчес Флорес одобрил варианты с Мбаппе, Педри, Ламином Ямалем и Хулианом Альваресом, но отверг Винисиуса.

На вопрос, кто же пятый, он ответил: «Пятый – это частичка моей внутренней поэзии, Иско».