«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
Кике Санчес Флорес не включил Винисиуса в пятерку лучших игроков Ла Лиги.
«Испанскому футболу очень повезло: у нас играют пять из десяти лучших футболистов мира», – сказал бывший главный тренер «Севильи», отвечая на вопрос в эфире COPE о хорошей форме Килиана Мбаппе.
Его собеседник попробовал угадать всю пятерку. Санчес Флорес одобрил варианты с Мбаппе, Педри, Ламином Ямалем и Хулианом Альваресом, но отверг Винисиуса.
На вопрос, кто же пятый, он ответил: «Пятый – это частичка моей внутренней поэзии, Иско».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81326 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Razon
