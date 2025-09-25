  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»
8

Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»

Ненад Сакич считает, что судьи должны быть снисходительнее к Деяну Станковичу.

Главный тренер «Спартака» Станкович получил дисквалификацию на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча.

«Для нас всех лучше, когда главный тренер на скамейке вместе с нами. Когда Деян дисквалифицирован или находится на трибуне, мы, конечно, ощущаем его поддержку и силу, но намного лучше, когда он с нами.

Хотелось бы добавить, что все мы люди, мы живем футболом – это эмоции, мы сильно переживаем. В целом эта профессия подразумевает наличие очень высокого уровня стресса, поэтому здесь, возможно, и арбитрам стоит иногда более снисходительно и с пониманием относиться к этому», – сказал тренер «Спартака» Сакич.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65934 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
дисквалификации
logoНенад Сакич
психология
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сакич об опоздании Станковича на тренировку «Спартака»: «Он задержался не из‑за холода, мы кое‑что обсуждали. Наш главный тренер всегда первый во всем»
18сегодня, 12:32
Мостовой о «Спартаке»: «Играет на поле не Станкович, а футболисты, которых он тренирует. Какая разница, где Деян сидит – наверху или на лавке?»
21сегодня, 07:50
Семшов о «Спартаке»: «Без Станковича штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Один-два удачных матча, и клуб будет в тройке»
7вчера, 11:46
Смолов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Неуважительно к игрокам «Спартака». Получает дисквалификацию, а потом: «Ну дрова. А я, гений, здесь сижу»
57вчера, 10:50Видео
Главные новости
«Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Станковича (Sport24)
1211 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
19 минут назадТесты и игры
Эрик Гарсия назвал Ямаля лучшим игроком мира: «Он мог выиграть «Золотой мяч», но Дембеле провел очень хороший сезон. Ламин демонстрирует удивительный талант в каждом матче»
222 минуты назад
Манише о Роналду и 1000 голов: «Саудовский чемпионат не самый сильный, поэтому Криштиану может стать рекордсменом. Ему понадобится еще 2 года, и для него нет ничего невозможного»
2436 минут назад
Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»
6638 минут назад
Александр Мостовой: «Мальчишки спрашивают меня: «Как стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта»
6558 минут назад
«Спартаку» предлагали назначить Федотова вместо Станковича («СЭ»)
54сегодня, 15:01
Мурал с Моуринью и орлом «Бенфики» появился в Риу-ди-Мору в Португалии
19сегодня, 14:36Фото
Фрей о Яшине: «Идол для большинства вратарей в мире – он был лучшим из лучших, опередил два-три поколения. Не зря в его честь назвали трофей лучшему голкиперу сезона»
15сегодня, 14:13
КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Дегтярева на матче с «Ахматом» и на 100 000 рублей – за скандирование ненормативной лексики на игре с «Краснодаром»
92сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Генсек РФС Митрофанов: «В июне рассматриваем вариант с играми на территории Северной или Южной Америки. В марте хотели бы сыграть в России, ведем переговоры с отобравшимися на ЧМ»
115 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» проиграл «Енисею», «КАМАЗ» принимает костромской «Спартак»
6719 минут назад
Сычев о новом лимите: «Формула спорная. Легионеров сейчас много – отдавать их за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства»
246 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд», «Аль-Халидж» играет с «Аль-Таавуном»
сегодня, 15:12Live
Ашраф Хакими: «Футболистов многие используют в своих интересах, мы подвержены рискам. Мой круг общения стал так мал, что я никого туда не впускаю»
1сегодня, 14:57
Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы бедра
4сегодня, 14:53
Убытки «Ювентуса» составят 40-50 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн (Corriere dello Sport)
сегодня, 14:47
КДК дисквалифицировал хавбека «Сочи» Крамарича на 2 игры РПЛ за брань в адрес помощника судьи после матча с ЦСКА
4сегодня, 14:44
17-летний Нгумоа подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем»
8сегодня, 14:27Фото
Радимов о Глушенкове: «Сказал ему: «Надо бороться не с Семаком и прессой, а с соперниками и самим собой. На твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны!»
7сегодня, 13:59