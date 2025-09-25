Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»
Ненад Сакич считает, что судьи должны быть снисходительнее к Деяну Станковичу.
Главный тренер «Спартака» Станкович получил дисквалификацию на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча.
«Для нас всех лучше, когда главный тренер на скамейке вместе с нами. Когда Деян дисквалифицирован или находится на трибуне, мы, конечно, ощущаем его поддержку и силу, но намного лучше, когда он с нами.
Хотелось бы добавить, что все мы люди, мы живем футболом – это эмоции, мы сильно переживаем. В целом эта профессия подразумевает наличие очень высокого уровня стресса, поэтому здесь, возможно, и арбитрам стоит иногда более снисходительно и с пониманием относиться к этому», – сказал тренер «Спартака» Сакич.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
