Константин Генич: «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем. Тренера надо менять, если хотите чемпионства»

Константин Генич высказался относительно работы Деяна Станковича.

Комментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, нужно ли «Спартаку » уволить главного тренера.

«Пока нет. Надо смотреть до зимы. Если останется, как сейчас, то да, это будет заслуженное увольнение.

Если будет в тройке, четвертым-пятым с конкурирующим отрывом, можно думать дальше.

Но вдолгую, если «Спартак» хочет стать чемпионом, а все приобретения намекают на это… Может быть, я буду неправ, но мое мнение – со Станковичем «Спартак» чемпионом не станет.

Если «Спартак» посмотрел на его работу, и эта работа устраивает – что команда будет в тройке или близко, то можно с Доном Драконом продолжать.

Если хотите, чтобы была команда, которая может стать чемпионом, тренера надо менять», – сказал Константин Генич .