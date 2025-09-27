  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Константин Генич: «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем. Тренера надо менять, если хотите чемпионства»
12

Константин Генич: «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем. Тренера надо менять, если хотите чемпионства»

Константин Генич высказался относительно работы Деяна Станковича.

Комментатор «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, нужно ли «Спартаку» уволить главного тренера.

«Пока нет. Надо смотреть до зимы. Если останется, как сейчас, то да, это будет заслуженное увольнение.

Если будет в тройке, четвертым-пятым с конкурирующим отрывом, можно думать дальше.

Но вдолгую, если «Спартак» хочет стать чемпионом, а все приобретения намекают на это… Может быть, я буду неправ, но мое мнение – со Станковичем «Спартак» чемпионом не станет.

Если «Спартак» посмотрел на его работу, и эта работа устраивает – что команда будет в тройке или близко, то можно с Доном Драконом продолжать.

Если хотите, чтобы была команда, которая может стать чемпионом, тренера надо менять», – сказал Константин Генич.

Кто победит в мадридском дерби?3895 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoДеян Станкович
logoКонстантин Генич
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Усман Дембеле: «Лучший игрок в мире – громкое выражение. Оно ничего не значит. Если не сыграл хорошо в одном матче – назовут отстоем. Но уже в следующем – ты лучший»
2 минуты назад
Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е
817 минут назад
73 из 100 журналистов поставили Дембеле на 1-е место в голосовании на «Золотой мяч». Ямаль получил 11 первых мест, Витинья – 6, Рафинья и Педри – ни одного
3341 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
23456 минут назад
«Краснодар» едет в гости к «Ростову», а вы можете получить бонус до 15 000 от FONBET!
сегодня, 08:00Реклама
Генич о перепалке Бубнова и Талалаева: «Андрей Викторович не прав. Можно было скандала не делать, но он был настроен иначе – с самого начала был перевозбужденный»
12сегодня, 07:38
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
14сегодня, 07:30
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
17сегодня, 06:30
Победы «Динамо» и «Баварии», голы Роналду и Кейна, сотрудник «Матч ТВ» обвинен в финансировании терроризма и другие новости
13сегодня, 06:15
Талалаев перед ЦСКА: «Теперь большие команды изучают игру «Балтики» и подстраиваются. У нас есть выбор. Главное, чтобы Акела не промахнулся»
31сегодня, 06:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
14 минут назад
Ненад Сакич: «Спартак» – великий клуб. Болельщики хотят первого места – стараемся, чтобы команда была боеспособной»
129 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги в гостях у «Аль-Фатеха»
2332 минуты назад
«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
137 минут назад
Агент Сильянова: «Слова Слуцкого удивили. Что будет делать, если ему выпадет работать с Александром? Спросите у Карпина, почему он вызывает его в сборную»
1756 минут назад
Владислав Радимов: «ЦСКА высоко поднял планку ожиданий после яркого старта. Многие ждут, что армейцы пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно»
4сегодня, 08:05
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина в гостях у «Лорьяна», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Осером»
5сегодня, 07:57
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
10сегодня, 07:50
«Манчестер Сити» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
7сегодня, 07:24
«Атлетик» внес Лапорта в заявку на ЛЧ вместо травмированного Прадоса
сегодня, 07:14