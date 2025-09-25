Угальде о «Спартаке»: «Мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой. Я футболист, мое дело играть»

Манфред Угальде не хочет, чтобы Деян Станкович покинул «Спартак».

КДК РФС отстранил главного тренера красно-белых на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2). Ранее сообщалось , что клубу предложили двух российских тренеров наа замену Станковичу .

«Я футболист, мое дело играть. Не хочу рассуждать о всех этих слухах, мое дело – играть и помогать команде побеждать.

Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», – сказал нападающий «Спартака ».

После девяти туров в Мир РПЛ «Спартак» с 15 баллами находится на шестом месте в турнирной таблице.