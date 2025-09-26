  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о травмах Захаряна: «Не дай бог, это будет преследовать Арсена постоянно, но против физиологии не попрешь»
0

Мостовой о травмах Захаряна: «Не дай бог, это будет преследовать Арсена постоянно, но против физиологии не попрешь»

Александр Мостовой оценил склонность Арсена Захаряна к травмам.

— Как думаете, почему Захарян никак не найдет себя в чемпионате Испании? Все дело в травмах?

— Я думаю, это основная причина. Поверьте мне, если ты склонен к травмам, это тебя будет преследовать постоянно. Вообще для меня это больная тема. Я сам сейчас на травме — рецидив, уже месяц лечусь, иду на второй.

Не буду сравнивать с Захаряном, но помните, был такой голландский футболист Роббен. Его то в «Реал» купили, то в «Челси». А него там травма, сям травма. К сожалению, вот так. А ведь сумасшедший полузащитник. Это все знают. Но все время проблемы со здоровьем.

Не дай бог, что и у Захаряна будет такое — из одной травмы в другую. Но ему только 22 года. Молодой еще, восстановится, начнет играть. Но это физиология, против нее не попрешь. 

Других проблем там нет. Испания — шикарная страна, Сан‑Себастьян — отличный город, прекрасные болельщики. Есть все условия для того, чтобы наслаждаться футболом, — сказал бывший футболист сборной России.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68227 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАрсен Захарян
logoАлександр Мостовой
logoтравмы
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Непомнящий считает, что Захаряну стоит уйти в «Динамо» в аренду: «Давно пора уже»
1124 сентября, 05:32
Бышовец о вызове Захаряна в сборную: «Важно показать, что о нем не забыли. Арсен начал хоть немного играть в Испании»
924 сентября, 02:00
Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»
222 сентября, 14:58
Главные новости
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
60вчера, 22:21
Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»
22вчера, 22:05
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
вчера, 22:00Телеграм
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
16вчера, 21:37
«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» – 3:1. Во 2-м тайме забили Гарсия, Левандовски и Араухо
366вчера, 21:25
У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне
32вчера, 21:25
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Овьедо», «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче»
147вчера, 21:24
Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд
28вчера, 21:22
Джейми Каррагер: «Никто не мог приблизиться к Анри с 2000 по 2005 год, как и к Салаху в последние годы. Был бы рад, если бы Мо получил «Золотой мяч», но сейчас победить мог только Дембеле»
12вчера, 21:15
«Ман Сити» и Савио близки к продлению контракта до 2031 года. Переговоры – на финальной стадии
1вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Эберль о будущем Кейна: «Харри полностью предан «Баварии». Хотим добиться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем»
10 минут назад
Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»
6вчера, 22:34
Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют
6вчера, 22:02
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
4вчера, 21:57
Мерсон про Шешко: «Футбол «МЮ» не подходит ему. Мбемо сам хочет забивать, Кунья любит дриблинг – они не станут подавать на Беньямина. Понятия не имею, как Шешко забить, и это проблема»
7вчера, 21:40
«Блэкберну» придется целиком переиграть матч против «Ипсвича», в котором он в большинстве вел 1:0 к 80-й минуте. Встречу прервали из-за ливня
9вчера, 21:07
Кубок Италии. «Дженоа» обыграла «Эмполи», «Торино» одолел «Пизу»
5вчера, 20:59
«Астон Вилла» Эмери выиграла впервые в сезоне – у «Болоньи» в ЛЕ. Было 3 поражения и 3 ничьих
2вчера, 20:55
«Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»
вчера, 20:55
Кани перенес инсульт и провел две недели в отделении интенсивной терапии. Экс-вингеру «Вильярреала» 44 года
1вчера, 20:44