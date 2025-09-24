Непомнящий считает, что Захаряну стоит уйти в «Динамо» в аренду: «Давно пора уже»

Валерий Непомнящий считает, что Арсену Захаряну стоит уйти в «Динамо» в аренду.

— Захарян появился в расширенном списке сборной. Может, Карпин поговорит с ним по поводу аренды в «Динамо»?

— Карпин уже все объяснил, Арсен уже начал выходить в составе за «Сосьедад ».

По поводу «Динамо» — это правильно, давно пора уже. Это достаточно сложный вопрос. Я не знаю, насколько парень хочет играть. Но, на мой взгляд, уйти в аренду в «Динамо » — правильный шаг, — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».