Вальверде о встрече «Реала» в Казахстане: «Источник гордости, это нужно ценить, такие вещи оставляют футбол позади. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков»

Федерико Вальверде высказался о встрече «Реала» в Казахстане.

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Вечером 28 сентября мадридский клуб прибыл в Алматы.

«Раньше я никогда не приезжал в Казахстан и не играл здесь, но это выглядело потрясающе для меня.

Было очень поздно, мы уезжали из аэропорта и видели столько людей, ожидающих нас. Это источник гордости. Это нужно ценить. Такие вещи оставляют футбол позади.

Для нас большая честь приехать и сыграть здесь. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков», – сказал футболист «Реала » Федерико Вальверде .

