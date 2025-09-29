Вальверде о встрече «Реала» в Казахстане: «Источник гордости, это нужно ценить, такие вещи оставляют футбол позади. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков»
Федерико Вальверде высказался о встрече «Реала» в Казахстане.
30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Вечером 28 сентября мадридский клуб прибыл в Алматы.
«Раньше я никогда не приезжал в Казахстан и не играл здесь, но это выглядело потрясающе для меня.
Было очень поздно, мы уезжали из аэропорта и видели столько людей, ожидающих нас. Это источник гордости. Это нужно ценить. Такие вещи оставляют футбол позади.
Для нас большая честь приехать и сыграть здесь. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков», – сказал футболист «Реала» Федерико Вальверде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
