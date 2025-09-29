Женская группа KeshYou из Казахстана выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем с «Реалом»: «Мое сердце желтое, мои глаза черные – эти цвета мне к лицу»

Казахстанская женская группа KeshYou выпустила трек в поддержку «Кайрата».

30 сентября клуб, впервые участвующий в основном турнире Лиги чемпионов , дома встретится с «Реалом » во втором туре общего этапа.

Группа KeshYou, известная также совместной песней Forever Sunday с американским рэпером Снуп Доггом, записала несколько коротких видео в соцсетях. Участницы группы спели на казахском языке в форме «Кайрата ».

«Колыбель страны,

Слышала казахская степь.

Мое сердце желтое, мои глаза черные,

Эти цвета мне к лицу.

Центр готов на все,

Предки поддерживают нас.

Теперь, даже если я умру тысячу раз,

Даже если я проживу тысячу жизней,

Я не вернусь домой без победы.

Впереди вас, ребята, вы знаете «Кайрат»,

Сегодня я поднимаю сине-желтый флаг страны.

Высоко над Алатау,

Орлы летят, шумя в крае», – сказано в тексте песни.

