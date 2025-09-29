Женская группа KeshYou из Казахстана выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем с «Реалом»: «Мое сердце желтое, мои глаза черные – эти цвета мне к лицу»
30 сентября клуб, впервые участвующий в основном турнире Лиги чемпионов, дома встретится с «Реалом» во втором туре общего этапа.
Группа KeshYou, известная также совместной песней Forever Sunday с американским рэпером Снуп Доггом, записала несколько коротких видео в соцсетях. Участницы группы спели на казахском языке в форме «Кайрата».
«Колыбель страны,
Слышала казахская степь.
Мое сердце желтое, мои глаза черные,
Эти цвета мне к лицу.
Центр готов на все,
Предки поддерживают нас.
Теперь, даже если я умру тысячу раз,
Даже если я проживу тысячу жизней,
Я не вернусь домой без победы.
Впереди вас, ребята, вы знаете «Кайрат»,
Сегодня я поднимаю сине-желтый флаг страны.
Высоко над Алатау,
Орлы летят, шумя в крае», – сказано в тексте песни.
