  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Женская группа KeshYou из Казахстана выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем с «Реалом»: «Мое сердце желтое, мои глаза черные – эти цвета мне к лицу»
Видео
21

Женская группа KeshYou из Казахстана выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем с «Реалом»: «Мое сердце желтое, мои глаза черные – эти цвета мне к лицу»

Казахстанская женская группа KeshYou выпустила трек в поддержку «Кайрата».

30 сентября клуб, впервые участвующий в основном турнире Лиги чемпионов, дома встретится с «Реалом» во втором туре общего этапа.

Группа KeshYou, известная также совместной песней Forever Sunday с американским рэпером Снуп Доггом, записала несколько коротких видео в соцсетях. Участницы группы спели на казахском языке в форме «Кайрата».

«Колыбель страны,

Слышала казахская степь.

Мое сердце желтое, мои глаза черные,

Эти цвета мне к лицу.

Центр готов на все,

Предки поддерживают нас.

Теперь, даже если я умру тысячу раз,

Даже если я проживу тысячу жизней,

Я не вернусь домой без победы.

Впереди вас, ребята, вы знаете «Кайрат»,

Сегодня я поднимаю сине-желтый флаг страны.

Высоко над Алатау,

Орлы летят, шумя в крае», – сказано в тексте песни.

За что освистали «Реал» в Казахстане? Первые минуты звезд в Алматы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети группы KeshYou
logoКайрат
logoвысшая лига Казахстан
музыка
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoSports – Казахстан
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Кайрата» о «Реале»: «Там такие же люди играют. У них тяжелый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелет. Мы должны выступить достойно»
37сегодня, 05:44
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
185вчера, 21:34
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
132вчера, 21:15Видео
Главные новости
Конте о реакции де Брюйне на замену с «Миланом»: «Он был расстроен результатом, надеюсь. Если дело в чем-то другом, то он злится не на того человека»
39 минут назад
Клопп – приоритетный вариант для «Аль-Иттихада» на пост тренера. Эмери, Хави, Спаллетти и Консейсау – тоже кандидаты (Arriyadiyah)
1129 минут назад
TikTok-инфлюенсер Валеро об отношениях с Иглесиасом во время аренды игрока в «Байер»: «Я не хотела уезжать из Испании, моя жизнь в Мадриде»
1937 минут назадФото
Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение (Metaratings)
3843 минуты назад
Пирес о претендентах на титул АПЛ: «Ливерпуль» и «Сити» – фавориты, «Челси» не сильно отстает. У «Арсенала» тоже все под контролем – есть игроки, способные победить»
10сегодня, 09:42
Румменигге о росте зарплат и сумм трансферов: «В Англии есть миллиардеры, государства владеют клубами – возьмите «ПСЖ». Приходится играть с ними в ЛЧ и не отставать»
13сегодня, 09:37
Субельдия за фол на Левандовском должен был получить вторую желтую, считает экс-арбитр Итурральде. Защитник «Сосьедада» сдедал подкат сзади в центральном круге
7сегодня, 09:24Фото
Гуардадо о «Бетисе»: «Я проиграл Хоакину 3 000 евро в покер за два часа в автобусе. Я был новичком, рядом с ним было единственное свободное место»
11сегодня, 09:20
Уэйн Руни: «Мы все ждем, когда «МЮ» развалится – у клуба исчезла культура. Владельцы должны дать сообщение, куда движется команда. Не вижу ничего, что вселило бы уверенность»
36сегодня, 09:10
«Fan ID принципиально не делал. Для чего эта справка нужна? Дальше что придумают – чтобы на улицу выйти какой-то ID?!» Экс-вратарь «Краснодара» Синицын не ходит на футбол
99сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Погребняк о покере Глушенкова: «Включил голову, понял, что обижаться себе дороже – доверяют, выходи, доказывай. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы не вытеснят из состава»
114 минут назад
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
24 минуты назад
Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»
655 минут назад
КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»
8сегодня, 09:02
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать нижегородцев на «Совкомбанк Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»
12сегодня, 08:37
Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Овьедо»
156сегодня, 07:50
Хавбек «Череповца» Беляев забил «Коломне» с лета в девятку. Это первый гол в карьере 21-летнего футболиста
сегодня, 07:47Видео
Экс-судья Егоров о неназначенном пенальти «Спартака» в игре с «Пари НН»: «Шнапцев толкает Угальде рукой в спину. Шафеев находился рядом, но свистка не последовало»
10сегодня, 07:26
«Салам». Килиан Мбаппе поздоровался с казахстанским болельщиком перед заселением в отель
12сегодня, 07:04Видео