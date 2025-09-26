Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн
Станислав Агкацев вошел в список самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг.
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг голкиперов с самой высокой ожидаемой стоимостью вне пяти ведущих чемпионатов.
Список топ-10 игроков выглядит следующим образом:
1. Анатолий Трубин («Бенфика») – 46,6 млн евро;
2. Ром-Джейден Овусу-Одуро (АЗ) – 21,8 млн евро;
3. Диогу Кошта («Порту») – 20,5 млн евро;
4. Матей Коварж (ПСВ) – 16,9 млн евро;
5. Станислав Агкацев («Краснодар») – 14,5 млн евро;
6. Константинос Цолакис («Олимпиакос») – 13,1 млн евро;
7. Кевин Мьер («Крус Асуль») – 12,9 млн евро;
8. Бенто Крепски («Аль-Наср») – 10,1 млн евро;
9. Дмитрий Ризнык («Шахтер») – 10,1 млн евро;
10. Лукаш Горничек («Брага») – 10,1 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер CIES
