  • Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн
9

Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн

Станислав Агкацев вошел в список самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг.

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг голкиперов с самой высокой ожидаемой стоимостью вне пяти ведущих чемпионатов.

Список топ-10 игроков выглядит следующим образом:

1. Анатолий ТрубинБенфика») – 46,6 млн евро;

2. Ром-Джейден Овусу-Одуро (АЗ) – 21,8 млн евро;

3. Диогу Кошта («Порту») – 20,5 млн евро;

4. Матей Коварж (ПСВ) – 16,9 млн евро;

5. Станислав АгкацевКраснодар») – 14,5 млн евро;

6. Константинос ЦолакисОлимпиакос») – 13,1 млн евро;

7. Кевин Мьер («Крус Асуль») – 12,9 млн евро;

8. Бенто КрепскиАль-Наср») – 10,1 млн евро;

9. Дмитрий Ризнык («Шахтер») – 10,1 млн евро;

10. Лукаш Горничек («Брага») – 10,1 млн евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер CIES
