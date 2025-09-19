«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
Спортивный портал обновил свой рейтинг претендентов на победу в соревновании после 1-го тура общего этапа.
Первую строчку по-прежнему занимает «Барселона». Каталонцы обыграли «Ньюкасл» на выезде со счетом 2:1.
«Манчестер Сити» поднялся на строчку выше после победы над «Наполи» (2:0). Обыгравший «Аякс» со счетом 2:0 «Интер» вошел в десятку.
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Барселона»;
2. «ПСЖ»;
3. «Ливерпуль»;
4. «Арсенал»;
5. «Реал»;
6. «Бавария»;
7. «Манчестер Сити»;
8. «Интер»;
9. «Челси»;
10. «Тоттенхэм»;
11. «Наполи»;
12. «Атлетико»;
13. «Ювентус»;
14. «Боруссия» Дортмунд;
15. «Айнтрахт»;
16. «Брюгге»;
17. «Ньюкасл»;
18. «Юнион»;
19. «Вильярреал»;
20. «Атлетик»;
21. «Спортинг»;
22. «Марсель»;
23. «Байер»;
24. «Аталанта»;
25. «Карабах»;
26. «Копенгаген»;
27. «Буде-Глимт»;
28. «Пафос»;
29. «Аякс»;
30. «Монако»;
31. ПСВ;
32. «Галатасарай»;
33. «Бенфика»;
34. «Олимпиакос»;
35. «Славия»;
36. «Кайрат».