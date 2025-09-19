«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний

«Барселона» – главный фаворит на победу в ЛЧ по версии Goal.

Спортивный портал обновил свой рейтинг претендентов на победу в соревновании после 1-го тура общего этапа.

Первую строчку по-прежнему занимает «Барселона». Каталонцы обыграли «Ньюкасл» на выезде со счетом 2:1.

«Манчестер Сити» поднялся на строчку выше после победы над «Наполи» (2:0). Обыгравший «Аякс» со счетом 2:0 «Интер» вошел в десятку.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Барселона»;

2. «ПСЖ»;

3. «Ливерпуль»;

4. «Арсенал»;

5. «Реал»;

6. «Бавария»;

7. «Манчестер Сити»;

8. «Интер»;

9. «Челси»;

10. «Тоттенхэм»;

11. «Наполи»;

12. «Атлетико»;

13. «Ювентус»;

14. «Боруссия» Дортмунд;

15. «Айнтрахт»;

16. «Брюгге»;

17. «Ньюкасл»;

18. «Юнион»;

19. «Вильярреал»;

20. «Атлетик»;

21. «Спортинг»;

22. «Марсель»;

23. «Байер»;

24. «Аталанта»;

25. «Карабах»;

26. «Копенгаген»;

27. «Буде-Глимт»;

28. «Пафос»;

29. «Аякс»;

30. «Монако»;

31. ПСВ;

32. «Галатасарай»;

33. «Бенфика»;

34. «Олимпиакос»;

35. «Славия»;

36. «Кайрат».