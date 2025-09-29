Матч «Барсы» с «ПСЖ» в ЛЧ будет судить Оливер. На «Кайрат» – «Реал» назначен Гуида
Матч «Барселоны» с «ПСЖ» во 2-м туре Лиги чемпионов будет судить Майкл Оливер.
Игра состоится 30 сентября. На другие встречи этого тура также назначены арбитры.
30 сентября (вторник)
«Кайрат» – «Реал»: главный судья – Марко Гуида.
«Интер» – «Славия»: главный судья – Крис Кавана.
«Челси» – «Бенфика»: главный судья – Даниэль Зиберт.
«Галатасарай» – «Ливерпуль»: главный судья – Клеман Тюрпен.
«Пафос» – «Бавария»: главный судья – Манфредас Лукьянчукас.
1 октября (среда)
«Монако» – «Манчестер Сити»: главный судья – Хесус Хиль Мансано.
«Вильяреал» – «Ювентус»: главный судья – Иштван Ковач.
«Арсенал» – «Олимпиакос»: главный судья – Франсуа Летексье.
«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
