Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»
Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями перед матчем против «Реала».
30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Понятно, что у такого клуба, как «Реал», не так много недостатков. Анализируя, мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде.
Как их использовать – наш вопрос. Сейчас я не могу вам сказать. Это секрет (улыбается).
Завтра посмотрите! Прекрасно понимаем, что будет сложно», – сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости