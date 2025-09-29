Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»

Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями перед матчем против «Реала».

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Понятно, что у такого клуба, как «Реал », не так много недостатков. Анализируя, мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде.

Как их использовать – наш вопрос. Сейчас я не могу вам сказать. Это секрет (улыбается).

Завтра посмотрите! Прекрасно понимаем, что будет сложно», – сказал главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин.