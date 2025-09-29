«Салам». Килиан Мбаппе поздоровался с казахстанским болельщиком перед заселением в отель
Килиан Мбаппе поприветствовал казахстанского болельщика.
Игроки и тренеры «Реала» прибыли в Алматы для участия в матче с «Кайратом», который пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.
Во время заселения в отель один из болельщиков поздоровался с Мбаппе, на что Килиан ответил: «Салам». Фанат отреагировал: «Красавчик, брат».
