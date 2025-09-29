40-летний Модрич лидирует в Серии А по точным передачам, пасам на чужой половине и между линиями, возвратам владения и перехватам
40-летний Лука Модрич лидирует в Серии А по пяти статистическим показателям.
По данным Opta Sports, хавбек «Милана» лучший в чемпионате Италии по числу точных передач (300), по пасам на чужой половине (169) и между линиями (46), возвратам владения (31) и перехватам (10).
В активе Модрича также гол и результативная передача в пяти матчах Серии А.
Хорват перешел в итальянский клуб этим летом на правах свободного агента. До этого он провел 13 сезонов в составе мадридского «Реала».
Модрич головой спас победу «Милана» – волшебство миллиметров. «Наполи» не дожал в большинстве
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Opta Sports
