40-летний Модрич лидирует в Серии А по точным передачам, пасам на чужой половине и между линиями, возвратам владения и перехватам

40-летний Лука Модрич лидирует в Серии А по пяти статистическим показателям.

По данным Opta Sports, хавбек «Милана » лучший в чемпионате Италии по числу точных передач (300), по пасам на чужой половине (169) и между линиями (46), возвратам владения (31) и перехватам (10).

В активе Модрича также гол и результативная передача в пяти матчах Серии А.

Хорват перешел в итальянский клуб этим летом на правах свободного агента. До этого он провел 13 сезонов в составе мадридского «Реала ».

