Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»

Деметрио Альбертини сравнил Луку Модрича с Андреа Пирло.

Модрич перешел в итальянский клуб этим летом. 40-летний хавбек отметился голом и результативной передачей в четырех матчах Серии А.

«Он принес спокойствие и умиротворение в команду. Только настоящий чемпион может заставить своих партнеров по команде играть лучше, чем от них ожидают. С Лукой молодым игрокам и новичкам становится проще.

Ему не нужно гоняться за соперниками, он задает направление игры. От него нельзя требовать выносливости двадцатилетнего или беготни все 90 минут.

Сравнение с Пирло вполне справедливо. Неслучайно, что они оба атакующие полузащитники, которые по ходу карьеры смещались вниз, чтобы использовать свои лучшие качества на благо команды.

Пирло изменил футбол в этой роли, и теперь у «Милана » есть еще один большой чемпион перед линией обороны», – сказал бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.

