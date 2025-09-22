Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»
Модрич перешел в итальянский клуб этим летом. 40-летний хавбек отметился голом и результативной передачей в четырех матчах Серии А.
«Он принес спокойствие и умиротворение в команду. Только настоящий чемпион может заставить своих партнеров по команде играть лучше, чем от них ожидают. С Лукой молодым игрокам и новичкам становится проще.
Ему не нужно гоняться за соперниками, он задает направление игры. От него нельзя требовать выносливости двадцатилетнего или беготни все 90 минут.
Сравнение с Пирло вполне справедливо. Неслучайно, что они оба атакующие полузащитники, которые по ходу карьеры смещались вниз, чтобы использовать свои лучшие качества на благо команды.
Пирло изменил футбол в этой роли, и теперь у «Милана» есть еще один большой чемпион перед линией обороны», – сказал бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.
