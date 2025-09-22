  • Спортс
  • Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»
Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»

Деметрио Альбертини сравнил Луку Модрича с Андреа Пирло.

Модрич перешел в итальянский клуб этим летом. 40-летний хавбек отметился голом и результативной передачей в четырех матчах Серии А.

«Он принес спокойствие и умиротворение в команду. Только настоящий чемпион может заставить своих партнеров по команде играть лучше, чем от них ожидают. С Лукой молодым игрокам и новичкам становится проще.

Ему не нужно гоняться за соперниками, он задает направление игры. От него нельзя требовать выносливости двадцатилетнего или беготни все 90 минут.

Сравнение с Пирло вполне справедливо. Неслучайно, что они оба атакующие полузащитники, которые по ходу карьеры смещались вниз, чтобы использовать свои лучшие качества на благо команды.

Пирло изменил футбол в этой роли, и теперь у «Милана» есть еще один большой чемпион перед линией обороны», – сказал бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Деметрио Альбертини: «Милан» обязан бороться за скудетто. У них лучшая полузащита в Серии А наряду с «Наполи»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10722 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Calcio Mercato
logoАндреа Пирло
logoДеметрио Альбертини
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛука Модрич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
