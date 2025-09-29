Гуардадо о «Бетисе»: «Я проиграл Хоакину 3 000 евро в покер за два часа в автобусе. Я был новичком, рядом с ним было единственное свободное место»

Андрес Гуардадо заявил, что в «Бетисе» проиграл 3 000 евро в покер Хоакину.

Гуардадо выступал за испанский клуб с 2017 по 2024 год. Хоакин вернулся в «Бетис» в 2015-м, перейдя из «Фиорентины».

«Я был новичком, и у всех в автобусе были свои места. Единственное свободное место было рядом с Хоакином в заднем ряду.

Я проиграл ему 3 000 евро в покер за двухчасовую поездку», – сказал бывший футболист «Бетиса » Андрес Гуардадо.

Директор «Бетиса» Фахардо: «Антони – лучшее приобретение в истории клуба, пример того, что мы растем. Потребовалось много времени, чтобы убедить «МЮ»