Антони сделал 1-е результативное действие за «Бетис» после трансфера из «МЮ» – ассист в матче ЛЕ с «Ноттингемом»
Антони сделал первое результативное действие за «Бетис» после ухода из «МЮ».
25-летний вингер сборной Бразилии выступал за «Бетис» во второй части прошлого сезона на правах аренды, забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» продал игрока в севильский клуб за 22+3 миллиона евро и 50% от суммы перепродажи.
Сегодня в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Бетис» – «Ноттингем Форест» (1:2, первый тайм) Антони выступил в роли ассистента в моменте с голом Седрика Бакамбу.
Это первое результативное действие бразильца в третьем матче нового сезона. Подробная статистика игрока – здесь.
Антони вырвался в «Бетис». Чуть не сорвал сделку, но все-таки уехал из «МЮ»!
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
