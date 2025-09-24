  • Спортс
0

Антони сделал 1-е результативное действие за «Бетис» после трансфера из «МЮ» – ассист в матче ЛЕ с «Ноттингемом»

Антони сделал первое результативное действие за «Бетис» после ухода из «МЮ».

25-летний вингер сборной Бразилии выступал за «Бетис» во второй части прошлого сезона на правах аренды, забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» продал игрока в севильский клуб за 22+3 миллиона евро и 50% от суммы перепродажи.

Сегодня в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Бетис» – «Ноттингем Форест» (1:2, первый тайм) Антони выступил в роли ассистента в моменте с голом Седрика Бакамбу.

Это первое результативное действие бразильца в третьем матче нового сезона. Подробная статистика игрока – здесь.

Антони вырвался в «Бетис». Чуть не сорвал сделку, но все-таки уехал из «МЮ»!

🐐 Безумный прием Антони в Севилье. Он даже расплакался

